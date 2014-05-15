У Слов'янську спецназ УДО зачистив терористів біля телевежі - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Артем Шевченко.

"Останні два дні гвардійці і десантники через постійний вогонь супротивника, який знахабнів настільки, що обладнав довготривалі вогневі точки і окопи в безпосередній близькості, переміщалися тільки пригинаючись, ховаючись від куль і снарядів. Група спецназівців УДО, висадившись на двох вертольотах на горі, провела зачистку місцевості, вступивши в бій", - написав він.

"Результат: противник вибитий з займаних позицій, зона безпеки розширена до 5 тисяч метрів в радіусі від телевежі, на ній майорить український прапор, гвардійці і десантники ходять в повний зріст, не ховаючись від вогню противника. У спецназівців УДО один легко поранений в ногу, зміг вийти з бою самостійно. Скоро - коментар про цей бій і його результати начальника УДО генерал-полковника Валерія Гелетея, який сам брав участь в операції", - підкреслив Шевченко.