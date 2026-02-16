Для України зараз оптимальною є мирна угода по лінії бойового зіткнення, - Веніславський

Політик наголошує, що Україна ніякі території не може комусь віддавати.

Оптимальний варіант для України - укладення мирної угоди по лінії зіткнення. Про це сказав в інтерв’ю "РБК-Україна" член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

За його словами, питання Донбасу є дійсно ключовим. При цьому він додав, що друге головне питання - це контроль над Запорізькою АЕС.

"Я думаю, що для нас, як би ми цього не хотіли, або навпаки, заперечували, оптимальний варіант - це укладення якоїсь мирної угоди по лінії зіткнення з верифікацією припинення вогню нашими європейським і американським партнерами. Далі вже переведення перемовин в дипломатичну площину", - підкреслив він.

Веніславський вважає, що динаміка в переговорному процесі щодо припинення війни очевидна.

"Росіяни вже сіли за один стіл переговорів з нашою делегацією і почали говорити про якісь конкретні речі, абсолютно не відірвані від життя, як до цього було, а про предметну оцінку", - сказав він.

При цьому політик зазначив, що ця динаміка стикається з ультиматумом Росії про вивід українських військ з території Донецької області, яку вони не змогли при всьому бажанні захопити протягом 4-х років повномасштабної війни.

"І якщо ми контролювали станом на 2022 рік трохи більше 30% території, то зараз ми контролюємо більше 20%. То це означає, що вони за 4 роки змогли захопити трохи більше 10% території. І вони зараз хочуть, щоб ми вивели свої війська", - наголосив Веніславський.

За його словами, для України це є неприпустимо.

"Ніхто війська виводити і віддавати територію Росії не буде. Це апріорі не відповідає ані національним інтересам, ані Конституції України. Певні моделі, які обговорюються, це створення економічної зони при умові, що буде симетричний відвід військ", - додав він.

За його словами, сьогодні маємо ситуацію певного оперативно-тактичного тупика, де ані росіяни, ані ми нічого зробити із цим не можемо.

Коли відбудеться наступний раунд мирних переговорів

Як повідомляв УНІАН, українська делегація вирушила у Женеву, де 17-18 лютого має відбутися новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо припинення війни.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов опублікував фото з іншими учасниками делегації біля поїзда, зазначивши, що вони на шляху до Женеви. При цьому він зазначив, що попереду - наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будуть обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. За його словами, інтереси України мають бути захищені.

