Apple анонсувала велику презентацію в березні: яких новинок чекати (фото)

За чутками, там мають показати iPhone 17e, MacBook Air і MacBook Pro на M5, а також бюджетний MacBook з процесором від iPhonе.

Apple анонсувала першу велику презентацію в 2026 році. Захід у форматі Apple Experience відбудеться 4 березня о 16:00 за київським часом.

Хоча точний список продуктів, що будуть представлені, поки невідомий, у 2026 році Apple відзначає своє 50-річчя і на честь цієї події, за інформацією журналістів, готує масштабне оновлення всіх основних продуктів. Серію iPhone 18 у березні точно не покажуть, але без нового айфона не залишимося.

Зокрема, якщо вірити чуткам, Apple готується до випуску iPhone 17e. Новий найдешевший смартфон компанії отримає виріз Dynamic Island, чип A19 і 18-Мп фронтальну камеру. Серед інших нововведень – вперше в лінійці підтримка MagSafe і фірмовий мережевий модуль C1X.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман очікує, що Apple представить новий MacBook. Це абсолютно нова модель, яка буде працювати на процесорі від iPhone 16 Pro і коштувати 700 доларів. Також компанія запропонує широку палітру кольорів.

Серед інших анонсів згадується MacBook Air на чипсеті M5, MacBook Pro на M5 Pro/M5 Max, а також базові моделі iPad і iPad Air – теж з новим чипом.

Нарешті, Apple може розповісти про "розумну" Siri на базі Google Gemini. Компанія планує перетворити голосового помічника на повноцінного чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших пристроях.

Першим анонсом Apple у 2026 році стало нове покоління AirTag для пошуку речей. Всередині тепер стоїть посилений динамік і покращений Bluetooth-чіп.

