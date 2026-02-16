Коли закінчиться війна: командир полку 'Ахіллес' назвав можливі терміни

Також військовий розповів, де саме відбудуться вирішальні бої цієї війни.

Ключові бої російсько-української війни відбудуться у 2026 році. Зокрема, весною, влітку, восени.

Такий прогноз зробив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в етері Українського Радіо. "Найгарячіші відтинки будуть - Донецький, стик Донецької області з Харківською, а також Запорізька область. Це будуть найскладніші і вирішальні бої в цій війні", - підкреслив військовий.

Коли закінчиться війна

На 2027 рік Федоренко прогнозує "поетапне згасання інтенсивності".

"Перша половина 2027 року, ймовірно, сформує максимальні передумови для підписання мирної угоди. Але не раніше. Тобто 2026 рік з точки зору інтенсивності ведення бойових дій буде найскладнішим за весь період повномасштабної війни, але й вирішальним - на яких умовах і на яких рубежах ми завершимо цю війну", - сказав він.

Як морози вплинули на фронт

Федоренко зазначив, що у мінус 30 воювати дуже складно, але для безпілотників це дуже добрий період, тому що дуже хороша видимість.

"Як наслідок, інтенсивність бойових дій і кількість бойових зіткнень стала дещо нижчою, тому що, по-перше, противнику не з руки штурмувати при мінус 30, бо в посадці ти не дуже зможеш закріпитися. По-друге, противника бачать заздалегідь і знищують. Тому противник дещо пригальмував", - розповів військовий.

Він зазначив, що далі прийшло потепління, сніг розстав і почало затоплювати позиції і спустився густий туман.

"При цьому на тих відтинках бойового зіткнення, де є водні перешкоди, наприклад, на Куп’янському напрямку, у Харківській області, на жаль, лід за один день не зійшов. І противник пішов у повний зріст на виконання тих завдань, які йому визначені. Тому інтенсивність бойових дій зараз дуже важка і складна", - додав військовий.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Сьогодні військовий 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович повідомляв. що на Куп'янському напрямку окупанти стабільно тиснуть і шукають слабкі місця в укранській обороні. Він зазначив, що на цьому напрямку росіяни шукають слабину і коли її знаходять, то намагаються вести більше сил туди.

27 січня командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов розповів, що на Куп'янському напрямку ворог намагається просочуватися в український тил, однак завдяки безпілотникам вдається утримувати лінію стабільною.

