Угорщина "продовжуватиме підтримувати мирні зусилля", які очолюють США для припинення війни в Україні. Про це сказав пем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з державний секретарем США Марко Рубіо в Будапешті, повідомляє The Guardian.

За його словами, Угорщина "залишається готовою" надати місце для проведення мирного саміту в Будапешті, якщо це можливо.

"Якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів, цієї війни б не було. І якби він зараз не був президентом, то у нас би навіть не було шансу покласти край війні миром", - сказав Орбан.

Також Орбан заявив, що США та Угорщина "переглянули та узагальнили" двосторонні відносини. Хоча, за його словами, йому також доводиться адаптуватися до Трампа.

"Не пам'ятаю, хоча вже близько 30 років у політиці, коли востаннє відносини між нашими країнами були на такому високому рівні, настільки збалансованими та такими дружніми. Тож я щиро дякую президенту Трампу", - додав він.

Водночас, державний секретар Марко Рубіо Рубіо заявив, що особистий зв'язок між Трампом та Орбаном лежить в основі міцних відносин між США та Угорщиною.

"Ми вступаємо в цю золоту еру відносин між нашими країнами не лише завдяки єдності наших народів. Але через стосунки, які у вас є з президентом Сполучених Штатів. Я не думаю, що це якась таємниця, і це не повинно бути таємницею для будь-кого тут, як президент ставиться до вас, як він взаємодіяв з вами протягом свого першого терміну на посаді президента, а тепер, протягом другого терміну на посаді президента, ці стосунки стали ще тіснішими… Я можу з упевненістю сказати вам, що президент Трамп глибоко відданий вашому успіху. Тому що ваш успіх – це наш успіх", - зауважив Рубіо.

Крім того, Рубіо відкинув думку про те, що Угорщина ізольована на міжнародній арені, вказуючи на те, що американські компанії інвестують у країну завдяки її "сильному лідерству", яке, за його словами, сприяє створенню сприятливого для бізнесу середовища.

"Відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною настільки тісні, наскільки я можу собі їх уявити. І вони тісні не лише риторично, вони тісні в діях та в тому, що насправді відбувається", - додав держсекретар США.

Антиукраїнська риторика Орбана

Як повідомляв УНІАН, раніше Орбан заявив про нібито спробу України втрутитися у парламентські вибори в його країні, та доручив викликати українського посла до Міністерства закордонних справ.

Заява прозвучала на тлі різкого загострення антиукраїнської риторики напередодні голосування, запланованого на 12 квітня.

За словами Орбана, угорські служби національної безпеки начебто зафіксували "скоординовану серію українських заходів", спрямованих на вплив на виборчий процес. Прем’єр не навів жодних доказів і не уточнив, про які саме дії йдеться.

