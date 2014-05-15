Кількість туристів у Криму впала у 2,5 рази порівняно з минулим роком - "міністр"

Як передає кореспондент Центру журналістських розслідувань, такі дані на засіданні нелегітимної Ради міністрів Криму озвучив заступник міністра курортів Криму Ігор Котляр.

«На сьогоднішній день середній рівень завантаження по Криму становить 28-30% залежно від регіонів. Це в 2-2,5 рази менше, ніж минулого року. На травневі свята був незначний сплеск приїжджих, але він склав менше у порівнянні з тим само періодом минулого року», - сказав заступник міністра.

Читайте такожКрим може розраховувати лише на 700 тисяч туристів замість 6 млн у минулому роціЗ озвученими цифрами не погодився один з ватажків окупаційної влади Володимир Константинов, який заявив, що різниця між показниками 2013 і 2014 років не може бути такою великою.

«Ви чи помилилися у цифрі, і в два з половиною рази говорите менше, ніж у минулому році. Зараз 30% завантаження. У нас що, в минулому році було 70% завантаження в травні? Не було такого завантаження ніколи. Те, що завантаження недостатнє, це зрозуміло, ми знаємо причину. Але цифри не дуже коректні», - сказав він.

Нагадаємо, ще на початку квітня у самопроголошеному кримському уряді заявляли про прогнозований туристичний потік загальною чисельністю близько 8 мільйонів чоловік. Зараз прогнозований показник скоротився до трьох мільйонів.