Кількість туристів у Криму впала у 2,5 рази порівняно з минулим роком - "міністр"

07:59, 15 травня 2014
Політика
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Кількість туристів, що відвідали Крим у період травневих свят, нижча за показник минулого року в 2-2,5 рази.

Туристи уникають Криму

Як передає кореспондент Центру журналістських розслідувань, такі дані на засіданні нелегітимної Ради міністрів Криму озвучив заступник міністра курортів Криму Ігор Котляр.

«На сьогоднішній день середній рівень завантаження по Криму становить 28-30% залежно від регіонів. Це в 2-2,5 рази менше, ніж минулого року. На травневі свята був незначний сплеск приїжджих, але він склав менше у порівнянні з тим само періодом минулого року», - сказав заступник міністра.

Читайте такожКрим може розраховувати лише на 700 тисяч туристів замість 6 млн у минулому роціЗ озвученими цифрами не погодився один з ватажків окупаційної влади Володимир Константинов, який заявив, що різниця між показниками 2013 і 2014 років не може бути такою великою.

«Ви чи помилилися у цифрі, і в два з половиною рази говорите менше, ніж у минулому році. Зараз 30% завантаження. У нас що, в минулому році було 70% завантаження в травні? Не було такого завантаження ніколи. Те, що завантаження недостатнє, це зрозуміло, ми знаємо причину. Але цифри не дуже коректні», - сказав він.

Нагадаємо, ще на початку квітня у самопроголошеному кримському уряді заявляли про прогнозований туристичний потік загальною чисельністю близько 8 мільйонів чоловік. Зараз прогнозований показник скоротився до трьох мільйонів.

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