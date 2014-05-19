У Києві виборцям пропонують по 200 гривень за голос, а Одеса стала «столицею чорного піару» - КВУ

Комітет виборців України фіксує факти спроб підкупу під час кампанії по виборах мера Києва та депутатів Київради, а Одеса на виборах міського голови стала «столицею» використання «чорного піару».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління КВУ Олександр Черненко.

"Україна сьогодні отримала шанс провести чесні демократичні вибори президента, незважаючи на певні проблемні округи. І на президентських виборах ми не зафіксували жодних фактів підкупу виборців. Але на тлі цього розгортається місцева кампанія, і правоохоронні органи мають з цим розібратися", - сказав Черненко.

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За його словами, у Києві КВУ все частіше фіксує факти спроб підкупу виборців, яким пропонують за голос по 200 грн або надають безкоштовні послуги, організовують розважальні і туристичні заходи. Зокрема, повідомив Черненко, подібні факти були виявлені у 58-му та 11-му виборчих округах.

"Незважаючи на інфляцію і зростання курсу долара, ціни за голос залишилися на рівні 2012 року, що має бути образливим для киян", - пожартував Черненко.

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Він наголосив, що у КВУ велике занепокоєння викликає ситуація з виборами міського голови Одеси. Голова КВУ зазначив, що, незважаючи на застереження, Центрвиборчком з якихось причин не дослухався до порад КВУ і не змінив склад міськвиборчкому Одеси, залишивши той самий склад, який був на виборах 2012 року і до якого є багато запитань.

За словами Черненка, неналежним чином поводяться і кандидати в мери Одеси, які почали «піаритися на тлі подій 2 травня та поливати брудом опонентів». «Тобто Одесу можна назвати столицею чорного піару, спрямованого насамперед проти кандидата Едуарда Гурвіца», - сказав Черненко. Він також підтвердив інформацію про наявність у кандитата в мери Одеси Геннадія Труханова російського паспорта і закликав ЦВК та правоохоронні органи звернути на це увагу, адже, за українським законодавством, громадянин України не може мати подвійне громадянство.