Визволений з полону волинський журналіст Шаповал розповів про катування у таборі терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні у луцьку розказав сам кореспондент видання ВолиньPost Шаповал, який 3 тижні перебував у полоні і 18 травня був звільнений.

Шаповал розповідає, що поїхав висвітлювати події про життя мешканців східної України для жителів західної України. Спочатку він поїхав до Харкова, де перебував кілька днів, а після 24 квітня, коли розпочалася активна фаза антитерористичної операції у Слов’янську, вирішив поїхати до Донецька.

«Я просто зрозумів, що найбільш цікаві та кричущі події відбуваються у Донецькій області. І вирішив туди поїхати, аби написати матеріал. Мене туди ніхто не посилав. Це не було редакційне завдання», - розповідає Шаповал.

Журналіст прикинувся прихильником самопроголошеної "ДНР" і записався у ряди ополченців. Втім, вже за день, місцеві командири помітили, що у Сергія відсутні речі, а саме рюкзак. Коли його знайшли, в сумці помітили акредитаційну карту. З цього часу, Шаповала тримали у полоні, підозрюючи у шпіонажі, зв’язках з «Правим сектором» та катаючи. У бранця відібрали практично всі речі, навіть обручку, банківську картку та гель для душу.Читайте такожЖурналіст Пашаєв розповів, як його затримала "самооборона Криму"

«Вони відвели мене у приміщення, де знаходилася редакція газети «Жизнь». Мене катували в тій редакції. Мене тримали на стільці. На ліве плече клали мокру ганчірку і били електрошокером. З правої сторони мені заламували руку і погрожували відрізати пальці. Орфографічним словником мене били по голові», - згадує журналіст.

За час перебування в полоні до нього приходила й знімальна група російського телеканалу, аби записати відеозвернення полоненого. Аби дати рідним зрозуміти, що живий, Шаповал запропонував висвітлювати позицію самопроголошеної "ДНР", пишучи статті для своєї редакції. Таким чином, від міг час від часу виходити на зв’язок.

Шаповал каже, що 18 травня йому вдалося визволитися з полону донецьких сепаратистів завдяки сприянню народного депутата Нестора Шуфрича і керівника руху «Український вибір» Віктора Медведчука, які «домовилися» про звільнення журналіста та доправили до Києва.Читайте такожЖурналіст та перекладач із США розповіли, як бойовики їх пограбували та допитували у гаражі

«В Слов’янську, наскільки мені відомо, бранців дуже багато. Підвали забиті. Їх там катують. Навіть ополченці бояться потрапити у підвали, бо їх за найменшу провину туди закривають. Їх катують ці «беркути». Що ж до Донецької ОДА, то я знаю, що був на поверсі не один. Час від часу я бачив людей, яких ведуть по коридору під дулом автомату і з ганчірками на голові. Я бачив людей 25, яких так заводили. Розумію, що їх більше, адже постійно я не слідкував під вікном», - розповідає Шаповал.