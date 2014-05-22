Єремеєв і комуністи залишили Дніпропетровський метрополітен без грошей

Народні обранці другий рік поспіль залишили без фінансування місцевий метрополітен, ідеться в сюжеті ТСН.

Державному підприємству не дали грошей не тільки на зарплату працівникам та оплату електрики, а й перекрили можливості для самопорятунку.

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Працівникам метро не сплачують зароблене ось уже протягом 9 місяців. У державному бюджеті на зарплату працівникам державного ж підприємства грошей не передбачили ні торік, ні зараз. "Особисто мені винні 32 тисячі гривень", - зізнався один із метрополітенівців.

Ображає людей не тільки відсутність грошей, а й саме ставлення окремих депутатів до проблеми. Народні обранці не схотіли навіть виносити питання про метро в Дніпропетровську на обговорення.

Надія жевріла, допоки метробудівці вірили в обіцянку, що під час коригування бюджету їм виділять 29 млн, якими вони зможуть розрахуватися за проект, під котрий готові дати кредити два європейських банки. А відтак і відновити роботи з добудови 3-х конче необхідних місту станцій.

"Це гроші не на будівництво. 29 мільйонів – це на зарплату, на електрику і 9 мільйонів на проект, без котрого неможна провести тендер на будівництво", - пояснив директор Дніпрометробуду Костянтин Півоваренко.

Але після провального голосування всерйоз ідеться вже не про можливості розвитку і навіть не про виживання без зарплати, а про наближення великої катастрофи. Почате будівництво руйнується та може просто обвалитися. Ґрунт у місті ризикує просісти на кілька метрів. Щогодини з неукріплених підземних комунікацій викачують по 150 кубометрів води. Але будь-якої миті електрику, котра живить помпувальні системи, можуть відімкнути за несплату.

Метробудівці не хочуть лякати, але ґрунтові води підійдуть під поверхню вже за три дні. Наслідком цього буде підмивання фундаментів будівель і руйнування доріг. Але і на цьому негативні наслідку депутатської бездіяльності не вичерпуються.

Подальший простій у будівництві нових станцій загрожує існуванню вже тих, що працюють. Через маленький пасажиропотік метрополітен не здатен заробляти на проведення необхідного ремонту колій, вагонів, вентиляції. "Це вже треба робити. Якщо ні – то метро треба закрити. Оскільки ми не зможемо гарантувати безпеку пасажирів", - пояснив директор Дніпропетровського метрополітену Віктор Сітонін.

Натомість політики вирішили залишити робітників без зарплати, підприємство – без перспективи відродження, місто – під загрозою техногенної аварії, а метро – у книзі рекордів як найкоротше у світі та єдине, що не веде в центр міста.