Українські силовики стискають кільце навколо терористів - Міноборони

"Так, в ніч з 22 на 23 травня 2014 року терористи напали на колону військової техніки, яка рухалася поблизу населеного пункту Рубіжне, Луганської області. Близько 04.40 у районі мосту між м. Рубіжне та м. Дружелюбівка колона однієї з військових частин Збройних Сил України потрапила у засідку та була обстріляна нападниками з гранатометів і стрілецької зброї. Військовослужбовці частини вступили у бій. Внаслідок запеклої сутички один військовослужбовець загинув, ще троє були поранені", - передає прес-службі відомтсва. Читайте такожТимчук: Різанина під Волновахою збурила силовиків

За інформацією Міноборони, 22 травня, близько 15.40, на південній околиці Рубіжного понад 500 озброєних бойовиків здійснили напад на позиції військової частини, знову-таки під прикриттям посібників терористів, які виступили живим щитом.

"Для цієї кривавої акції бойовики цілеспрямовано накопичували сили заздалегідь. В даному випадку йдеться про банду бойовиків з Луганська, які останнім часом дислокувалися в м. Антрацит, та до складу якої входили російські професійні найманці", - йдеться у повідомлені.

У тісній взаємодії механізованого підрозділу та армійської авіації українські військові дали терористам відсіч. Бій тривав кілька годин. Українським військовим вдалося втримати позиції та примусити диверсантів відійти. Втрати бойовиків — до 20 убитих та понад 30 поранених.Читайте такожНайбільші втрати під час АТО: в боях під Волновахою загинули 16 військових

У всіх випадках військовослужбовці, поранені в бою, отримали невідкладну медичну допомогу та евакуйовані до військово-медичних закладів.

У більшості випадків українським військовослужбовцям доводиться стикатися з добре підготовленими та озброєними бойовиками, професійними найманцями, які діють підступно, із засідок, та постійно використовують посібників які маскуються під цивільне населення в якості живого щита, підкреслюють у відомстві.

"Не зважаючи на це, підрозділи ЗС України успішно виконують завдання в рамках антитерористичної операції, продовжують стискати кільце довкола терористів з метою недопущення дестабілізації обстановки в інших регіонах країни та зриву позачергових Президентських виборів", - йдеться у заяві Міноборони.