Foreign Policy: Це гра, яку веде Путін, і ми її програємо

Про це пише Емілі Сімпсон у своїй аналітичній статті під назвою «Не вторгнення Росії в Україну нам слід побоюватися. Це гра, яку веде Путін, і ми її програємо» в американському журналі Foreign Policy.

Але стратегія у конфліктних ситуаціях не може полягати тільки у визначенні чітких цілей обох сторін, тому що кожна з них реагує на дії супротивника, і таким чином наміри і цілі постійно змінюються.

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Замість цього розумному стратегу слід, зокрема, в конфліктах, заснованих більше на спілкуванні, ніж на бойових діях - зосередитися на встановленні рамок. Прагматичне ставлення до цілей, а не розробка генерального плану, доводить до максимуму здатність використовувати можливості. Чіткі рамки надають сенс історії, і, змусивши свого опонента прийняти ваші рамки, ви зможете самі вибирати те чи інше значення подій. В даний момент Росія виграє цю битву.

Путін сприяв тому, щоб Захід сприймав його дії через призму традиційної війни, і західні експерти саме так і роблять кожен раз, коли зосереджуються на питанні «буде вторгнення чи ні», коли трапляється чергова подія, яка загострює конфлікт. Допомагають їм грати в цю вигадану Росією гру географічні карти, на яких червоними стрілками вказані можливі маршрути просування російських військ уздовж певних річок і доріг, а також місця, куди вони можуть десантуватися з повітря. Вони супроводжуються таблицями, в яких порівнюються українська і російська піхота, танки, літаки та інші військові засоби.

Те, що Захід занадто сильно спирається на межі Путіна, шкодить його інтересам і змушує щоразу відповідати з запізненням: Москва може досягти своїх цілей без класичного вторгнення, загроза якого, тим не менш, дуже вдало відволікає її опонентів.

Зосередити увагу на запобіганні класичної війни означає намагатися вирішити те, що вже стало доконаним фактом. Таке вже було одного разу: під час кримської фази, коли Захід направив всі свої зусилля на запобігання класичного вторгнення, яке так і не відбулося. Як заявив Президент Барак Обама 28 лютого, перед анексією Криму: «Сполучені Штати разом з міжнародним співтовариством наполягають на тому, що будь-яке військове вторгнення в Україну спричинить за собою серйозні наслідки».

Хоча можливість класичного вторгнення в Україну все ж залишається, Захід повинен відмовитися від рамок війни і зрозуміти, що зараз це конфлікт в стадії примусового спілкування - збройної дипломатії, в якому кожна дія несе в собі політичне послання, а не спрямоване на те, щоб перемогти ворога. Санкції відносяться до таких дій, їх посилення могло б зробити дії Заходу більш ефективними. Тим не менш, коли обидві сторони застосовують збройну дипломатію, не може бути чіткого розмежування між війною і миром, що породжує новий виразний стратегічний ризик. У Заходу повинна бути чітка позиція щодо такого компромісу.

З іншого боку, сприяючи тому, щоб Захід дивився на ситуацію через призму війни, Путін зміг довіритися своїм інстинктам і часто створювати двозначні ситуації.

Дії Росії в Україні, за великим рахунком, не вписуються в чіткі понятійні або правові категорії: це не мир, але це і не війна.

Очевидно, що російські агенти присутні на сході України, але вони видають себе за мирних жителів, через що дуже важко назвати будь-який прояв насильства з боку так званих «проросійських активістів» військовими діями. Точно так само неможливо чітко охарактеризувати і присутність величезних російських військових формувань на кордонах з Україною, які нібито проводили навчання під час кримської фази кризи, потім відійшли, а тепер знову повернулися в ті місця, звідки вони вочевидь могли б почати вторгнення в Україну.

Недавнє захоплення в полон військових спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) втілює двозначність стратегії Путіна: сепаратисти показали спостерігачів на прес-конференції в Слов'янську, назвавши їх «військовополоненими». Враховуючи, що ополченці не мають законних повноважень утримувати військовополонених, цей випадок був потужним заявою про належність регіону до Росії без озвучування чітких намірів військового нападу.

Одних військових рамок недостатньо, щоб пояснити спритність дій Путіна. Російський лідер неявно погрожував перейти до фази відкритих військових дій на сході України, оголосивши, що Рада Федерації «дав право президенту застосовувати військову силу в Україні». Путін сказав: «Я дійсно сподіваюся, що мені не знадобиться здійснювати це право». В той же час це було посланням з уточненням: Поки не буде прийнято рішення про федералізацію, Росія буде створювати перешкоди для нині дружньої держави з НАТО, продовжуючи дестабілізувати східну Україну. Крім того, Путін використовує ескалацію кризи в якості розмінної монети, завдяки якій він може запобігти введення набагато більш жорстких санкцій Заходу. Це особливо важливо зараз, коли напередодні президентських виборів, які повинні відбутися 25 травня, напруженість неминуче зростає.

Київська влада також була змушена підігравати Росії і приймати її двозначну політику, називаючи свої дії на сході «антитерористичною операцією», що передбачає здійснення внутрішньої кримінальної юрисдикції, а не прийняття заходів проти сил суверенної держави. Це цілком влаштовує Росію, оскільки вона може критикувати Київ за утиск прав етнічних росіян, одночасно просуваючи ідею про те, що це дії репресивного режиму всередині своєї країни.

Якщо у Путіна є можливість створити федеративну буферну зону на сході України і, в ідеалі, відстрочити введення санкцій, погодившись не починати справжню війну, навіщо йому ризикувати і вторгатися на територію України класичним способом? Фактичне вторгнення, навіть якщо його нескладно здійснити у військовому плані, дуже ймовірно посилить економічний тиск на Росію, а НАТО виявиться безпосередньо біля нових розширених російських кордонів (припустимо, що НАТО втрутиться, щоб підтримати те, що залишиться від України), то Москві в такому випадку доведеться виставити свої війська. Якщо російських військових все-таки будуть використовувати, то, набагато ймовірніше, в якості миротворчих сил, внаслідок чого межа між світом і війною стане ще більш розмитою, а Москва знову буде заперечувати свої чіткі військові цілі.

Оскільки Захід, здається, не готовий відповісти на збройну політику Москви традиційними військовими діями, він застосовує концепцію примусового спілкування у вигляді санкцій. Женевський договір повинен був змусити «проросійських активістів» забратися з Східної України, але став невдалою дипломатичною спробою врегулювати конфлікт. І навіть зараз, коли Захід вводить санкції, він не відступає від тих рамок, які встановила Росія.

Зосередженість Заходу на відведення російських військ від українських кордонів дала Росії можливість отримати важелі тиску завдяки своїм неявним погрозам розпочати війну. Як сказав Держсекретар США Джон Керрі в Женеві: «[росіяни] дали чітко зрозуміти, що через якийсь час у разі деескалації, а вона відбудеться, якщо будуть дотримуватися права людей, про яких вони піклуються, по мірі проведення процесу конституційних реформ початку роботи майбутнього українського уряду, російська сторона буде готова відвести більшу кількість військових».

Але є одна заковирка в цій поступової революції відповідних заходів Заходу на українську кризу: збройна дипломатія може бути набагато ефективнішою в цьому контексті, але стратегічні наслідки будуть зовсім іншими.

2 березня, Керрі зазначив, що Росія використовує «модель поведінки XIX століття у XXI столітті». При тому, що він, можливо, всього лише хотів зробити зауваження про недопустимість дій Росії, він випадково зачепив більш складний історичний питання. Дії Москви в Криму не були явним прикладом військового вторгнення, це приклад застосування збройної дипломатії, яка зупиняється за крок до війни і класичних військових дій.

Але Керрі все ж був правий - XIX століття був часом розквіту дипломатії канонерок, яка як раз і була видом примусового спілкування, сірою зоною між війною і миром. Тим не менш, економічні санкції, якими Сполучені Штати відповіли на дії Росії, насправді також є частиною тієї ж традиції примусових політичних заходів у відповідь. Іншими словами, ця криза затягує обидві сторони в минуле, принаймні, так далеко, як ці методи дозволяють. Насильницькі і ненасильницькі примусові дії, як тоді, так і зараз, чітко не відділені від повсякденного міжнародної політики. У цьому, звичайно, є своя загроза: коли примусові заходи використовуються за рамками офіційно позначених збройних конфліктів, які можуть виникати небезпечні підлозі-конфлікти, які підривають міжнародну стабільність.

Варто обом сторонам почати застосовувати збройну політику один проти одного, як кордони - географічні, хронологічні, і юридичні між ворогом і ворогом, і між війною і миром, стають розмитими. Насильство і загроза насильства зливаються з повсякденного міжнародною політикою, як це було за часів холодної війни.

Ризик тут очевидний. Щоб бути більш ефективним у своїх заходах, Захід повинен почати більш ефективно застосовувати концепцію «збройної дипломатії», можливо через посилення санкцій, враховуючи небажання Заходу застосовувати військову силу. Однак парадокс полягає в тому, що такий підхід, в кінцевому підсумку, сприятиме розмиванню кордонів між війною і миром, що Путін зараз і використовує. Так як це не сприяє міжнародної стабільності, Захід повинен бути впевнений, що боротьба з російською агресією варте того ризику, який вона спричинить за собою.

Обмеження ризику дій зводиться до сфери санкцій. Оскільки збройна дипломатія і переконливі результати, як правило, не поєднуються, Захід не зможе з допомогою санкцій повністю відновити статус-кво, якщо тільки Захід всерйоз не хоче війни з Росією - кожна із сторін в кінцевому підсумку повинна дати можливість іншій стороні вийти з цієї ситуації, зберігши своє обличчя.

Іронія в тому, що із-за нездатності Заходу ефективно реагувати на початку кризи, незважаючи на свою перевагу в ресурсах, внаслідок своєї зосередженості на запобігання війни, кращим рішенням для обох сторін тепер, можливо, буде федералізація. Це та ціна, яку Захід, можливо, доведеться заплатити за те, що йому із самого початку не вдалося вибрати правильну стратегію.