Тортури та погрози розстрілу: фотограф розповіла про перебування в полоні у терористів

Весь час перебування в полоні Мілану били і кололи невідомими речовинами, на її руках - сліди від ін'єкцій, повідомляє Lb.ua.

Дівчина розповіла, як її захопили.

"Я йшла однією з центральних вулиць, не знаю її назви. Мене обігнав мінібус чорного кольору, з розсувними дверима. Двоє чоловіків схопили мене і затягли всередину, - говорить Мілена. - Я прокинулася у якомусь приміщенні. Руки були зв'язані за спиною, на очах - туга пов'язка".

Читайте такожЗвільнений з полону волинський журналіст Шаповал розповів про тортури в таборі терористівЇї постійно запитували про зв'язки з "Правим сектором" і називали його активісткою.

"Перший день мені не давали пити, хоча я просила. "Що тобі треба...сиди тихо". Кричали на мене: "Це бендерівку привезли", називали розвідницею, фашисткою і «правим сектором». Потім кинули мене в якусь кімнату і почався допит", - каже дівчина.

Для деморалізації бранців терористи влаштовували інсценування розстрілів.

Читайте такожДонецькі шахтарі розповіли про тортури терористів і показали майже зрізану лампочкою татуювання (фото)"В якийсь із днів мене і ще якихось чоловіків заштовхали в машину і вивезли кудись, можливо, в ліс, там було дуже тихо. Нас вивели з машини, поставили на коліна, підійшов чоловік і приставив до голови автомат. Сказав, щоб читали молитву. Якщо читали тихо, міг вдарити, вимагав читати голосніше. А потім були постріли в повітря", - каже Мілена.

Можливо, це були не лише інсценування, адже, за словами дівчини, з таких поїздок (всього їх було 4-5) поверталися не всі.

Потім в один день її відпустили.

"Мене і ще двох людей посадили в машину. У мене були зав'язані очі. Везли близько години. Просто виштовхали з машини і сказали: "Не відкривай очі, поки ми не поїдемо". Відпустили тільки мене. В кишеню джинсів, коли ми зупинилися, поклали щось, це виявився паспорт", - згадала Мілена