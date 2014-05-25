На виборчій дільниці в Москві Порошенко переміг із результатом більш як 60%

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив голова дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці при посольстві України в Москві Віктор Гіржов.

"У Москві проголосував 871 виборець, плюс три бюлетеня були зіпсовані й не зараховуються. Перемогу здобув Петро Порошенко з результатом 527 голосів, друге місце посіла Юлія Тимошенко - у неї 74 голоси", - сказав Гіржов.

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Він повідомив, що третє місце у Анатолія Гриценка - 71 голос.

За його словами, за Сергія Тігіпка віддали свої голоси - 48 виборців, за Ольгу Богомолець - 47, за Дмитра Яроша - 22, за Петра Симоненка - 14. Решта кандидатів набрали менш як 10 голосів.

Як повідомляв УНІАН, виборча дільниця в Москві є однією з найбільших закордонних виборчих дільниць України. Всього в списках виборців - 26997 чоловік.

На території РФ виборчі дільниці працювали в 6 містах – в Москві на дільниці при посольстві України, а також на дільницях при генеральних консульствах України в Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбургу і Новосибірську.