Московська влада вимагає припинити АТО

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

"У зв'язку з отриманням інформації про збройні сутички на околицях Донецька і наявні жертви терміново звернулися до керівництва ОБСЄ і розгорнутої в Україні спеціальної моніторингової місії цієї Організації із запитом про надання докладних відомостей про події, що відбуваються там, та заходи щодо деескалації напруженості", - сказано в повідомленні.

Читайте такожТерористи заявляють про великі втрати в Донецьку - ЗМІТакож російське МЗС висловило стурбованість тим, що внаслідок атаки бойовиків був закритий для польотів міський аеропорт.

"Закриття для польотів аеропорту цього міста ускладнюють рішення у взаємодії з італійською стороною гуманітарних питань, пов'язаних з вивезенням тіл російського громадянина А.Миронова та італійського журналіста А.Рокеллі", - заявили в МЗС.

У Донецьку весь день тривають бойові дії між бойовиками проросійських терористичних організацій і силами АТО. Терористи намагалися захопити аеропорт. Є дані про загиблих і поранених серед містян.