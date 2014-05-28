У Донецьку зник польський священик

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили донецькі проукраїнські громадські активісти, які брали участь у Донецьку в щоденній міжконфесійній молитві за мир в Україні.

За їхніми словами, «27 травня в Донецьку близько 12.00 пропав Павло Вітек, католицький священик, який приїхав з Польщі до настоятеля Римо-католицького Костелу Отця Миколая».

За непідтвердженою інформацією, Павла утримують представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» в будівлі СБУ, зазначили активісти. І додали, що увечері 27 травня Павло повинен був прийти на площу Конституції, де щодня проходить міжконфесійна молитва за мир в Україні, проте, зв'язок з ним пропав».

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«Місцезнаходження Павла досі не відомо. Брати і сестри, що моляться за Україну, просять допомогти знайти польського католицького священика Павла Вітека», - сказали громадські активісти.