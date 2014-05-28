Польща закликає співгромадян залишити схід України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві сказав речник польського МЗС Марчін Войчеховський.

"Ситуація у Донецькій та Луганській областях насправді є загрозливою. Це не жарти. Там дуже легко може дійти до небезпечної ситуації, котрі можуть загрожувати не лише здоров'ю, але й життю, тому просимо не легковажити наших застережень", - сказав він.

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Речник нагадав, що МЗС Польщі видав офіційне повідомлення, в якому закликав негайно залишити ці області ще на початку травня.

Він відзначив, що може дійти до ситуації, в яких консульські працівники не зможуть надати допомогу полякам в цих областях, зауваживши, що не усі прикрі історії із викраденням на Сході України можуть завершитися так само щасливо, як сьогоднішнє звільнення польського священника.

"В умовах, котрі панують в регіоні, надання допомоги може бути просто неможливою", - сказав він.

Войчеховський також повідомив, що польська влада поки не планує припиняти роботу свого відкритого наприкінці квітня консульства у Донецьку, зауваживши, що за польськими даними, це єдине консульство держав Європейського союзу, котре ще працює в цьому регіоні.

"Поки це буде можливо, то будемо там працювати", - сказав він, коментуючи можливість припинення роботи установи, як це мало місце у березні з польським консульством у Криму.

Водночас речник МЗС відмовився розповісти подробиці про обставини викрадення та звільнення польського священника Павела Вітека, котрий зник вчора близько обіду та, за неофіційними даними, був затриманий представниками самопроголошеної Донецької народної республіки.

"Не хочу вдаватися у подробиці, хто вкрав священника, чому, що з ним було останні більше десятка годин. Це деталі консульської роботи, котрі ми не оприлюднюємо та не знаю, чи сам священник був би зацікавлений у поширені такої інформації", - сказав він.

Войчеховський зауважив, що представники польського духовенства складають найчисленнішу групу громадян Польщі, котрі знаходяться зараз в цих регіонах України, а друге місце займають працівники польських засобів масової інформації.

За його словами, польські священники відмовились від евакуації з регіону, котрий якийсь час тому пропонував їм МЗС, а такою можливістю скористалися лише викладачі польської мови.

Раніше сьогодні МЗС Польщі повідомив, що Павел Вітек був звільнений та є "цілим та здоровим".