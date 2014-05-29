Порошенко може провести зустріч з Путіним 6 червня у Нормандії - політолог

Переможець президентських виборів в Україні Петро Порошенко може провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним 6 червня у Нормандії на святкуванні 70-річчя висадки союзницьких військ, а також з президентом США Бараком Обамою у Польщі наступного тижня.

Про це сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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“Порошенко здійснить неофіційні візити за кордон, будуть важливі зустрічі в Польщі, зокрема з президентом США Бараком Обамою, далі буде Нормандія, можлива зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а це важливо з точки зору, щоб чітко висловити наші позиції та наші претензії до Росії”, - зазначив експерт.

Він зауважив, що зустріч в Нормандії може статися 6 червня, а інавгурація Порошенка відбудеться 7 червня.

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Також Фесенко додав, що “Порошенко обіцяв, що він буде на сході України, і йому обов’язково потрібно туди поїхати. Я нагадаю, коли ще починалася криза на сході, багато хто говорив, що прем’єр-міністру потрібно було їхати в регіони. За місяць Арсеній Петрович побував де тільки можна, і в Брюсселі, і у Вашингтоні, але не був у жодному обласному центрі, зокрема на сході України, і от таких помилок не можна повторювати”.

Політолог вважає, що “Порошенко має швидко побувати на сході, зокрема в тому регіоні, де відбуваються військові дії”.

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Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд запросив лідера президентських виборів України Порошенка на святкування 70-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії.

Також глава Польської держави Броніслав Коморовський запросив Порошенка відвідати Польщу, де пройдуть урочистості з нагоди Свята Свободи. В урочистих заходах, котрі пройдуть 3-4 червня у Варшаві, візьмуть участь, зокрема, президенти США, Франції та Німеччини.