Генпрокуратура знайшла спосіб покарати винних у побитті студентів на Майдані

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, про це заявив виконувач обов’язків генерального прокурора України Олег Махніцький вчора під час прямого ефіру на «5 каналі».

Він наголосив, що слідчі Генпрокуратури знайшли шляхи перегляду кримінального провадження, в якому фігурують екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, екс-заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир Сівкович, екс-голова КМДА Олександр Попов, колишній керівник київської міліції Валерій Коряк та двоє його заступників.

«Нами переглянуто обставини провадження, яке відкрило колишнє керівництво відомства, всі докази у справі, і ми виявили ще один злочин, які вчинили особи, причетні до розгону студентів на Майдані, а саме: незаконне перешкоджання проведенню мирних мітингів і зібрань (ст. 340 Кримінального кодексу України), і власне за ознаками цієї статті, яка не була включена в Закон «Про амністію», Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження», - зазначив Махніцький.

Коментуючи арешт рахунків колишнього президента України Віктора Януковича, в.о. генпрокурора повідомив, що наразі все майно його сім’ї, яке знаходиться на території України – арештовано. Крім того, за словами Махніцького, за кордоном арештовані значні активи Януковича.

«На сьогоднішній день я не можу озвучувати ці цифри, але вони є досить великими», - зауважив керівник ГПУ, додавши, що наразі триває робота із замороження активів за кордоном інших екс-посадовців України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня тодішній генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану тодішнім заступнику секретаря РНБО Сівковичу, голові КМДА Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

12 лютого стало відомо, що кримінальне провадження щодо Попова і Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.

Пізніше у прокуратурі Києва уточнили, що суд закрив кримінальне провадження стосовно Попова, Сівковича, Коряка та Федчука на підставі закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

Читайте такожПопов вважає, що суд у справі про розгон Євромайдану має відбутись за будь-яких умов

14 березня Апеляційний суд Києва скасував вказане рішення та направив справу на новий розгляд до Печерського районного суду.