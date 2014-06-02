Тягнибок пропонує закрити українсько-російський кордон і ввести візи

11:51, 02 червня 2014
Політика
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Лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок пропонує на державному рівні прийняти рішення про закриття українсько-російського кордону і введення візового режиму між країнами.

Тягныбок инициирует введение виз для россиян / фото УНИАН

Про це Олег Тягнибок сказав під час погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів парламенту.

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Він зазначив, що в Раду внесено відповідний законопроект №4962 про денонсацію угоди між урядами України і Росії про безвізові поїздки громадян цих країн від 16 січня 1997 року.

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