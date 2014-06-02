МВС: Досі не ідентифіковано тіло однієї людини, яка загинула в Одесі 2 травня

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Григорій Мамка, звітуючи про результати першого місяця роботи слідства у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень в Одесі, поінформували УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За його словами, аби встановити особу цієї людини, наразі проводиться експертиза її ДНК.

Також слідчі очікують результати експертиз для того, аби встановити наявність у будівлі такої речовини, як хлороформ, сказав він.Читайте такожУ Будинку профспілок в Одесі 32 людини загинули від отруєння хлороформом - МВС

Мамка заявив, що після проведення судово-медичних експертиз, закінчення пожежно-технічної, будівельно-технічної по приміщенню буде призначення комплексної експертизи із залученням іноземних фахівців, які дадуть конкретні висновки: яка причина, яка наявність, що саме потягнуло швидку смерть потерпілих.

Всього, за його словами, у справі допитано понад 340 громадян, призначено більше 80 експертиз. Частина потерпілих зверталася до медиків за допомогою, приховавши свої персональні дані. Міліціонерам доводиться встановлювати усіх постраждалих у трагедії, однак вони відмовляються від процесуального статусу потерпілих, зазначив представник МВС.

Він повідомив, що слідчими з моменту початку розслідування призначено понад 80 експертиз. Перші висновки вже почали надходити, однак основну масу результатів досліджень правоохоронці очікують у період з 10 по 15 червня. Серед них – і висновки судово-медичних експертиз, які мають дати відповіді на питання про причини загибелі людей, чиї тіла були знайдені після масових заворушень в одеському Будинку профспілок.Читайте такожБудинок профспілок в Одесі закривають на ремонт - заступник губернатора

За словами Мамки, на даний час у скоєнні злочинів в Одесі підозрюється 40 осіб, стосовно яких запобіжним заходом обрано домашній арешт. Стосовно 13 осіб судом обрано такий запобіжний захід, як тримання під вартою. Стосовно ще кількох затриманих, яких доставили з Одеси до столиці, суд замість взяття під варту, про яке клопотала прокуратура, обрав їм інший запобіжний захід – домашній арешт, зазначив він.

Також заступник начальника слідчого підрозділу МВС сказав, що правоохоронці проаналізували велику кількість відеофайлів щодо подій в Одесі. Значна їх кількість вилучається до цього часу. Фахівці розкладають відео покадрово, аби встановити всіх учасників масових заворушень, зазначив він.

«Встановити не вибірково, а об’єктивно, як з одного боку, так і з іншого: хто причетний був, хто організовував активні дії, хто мав при собі вогнепальну зброю, хто її застосовував», – наголосив Мамка.Читайте такожПорошенко домовився з Генсеком Ради Європи активізувати розслідування подій на Майдані та в Одесі

Тим часом приміщення Будинку профспілок визнане речовим доказом та передане на зберігання Головному управлінню МВС України в Одеській області. Працівники Главку мають забезпечити його охорону. Такі заходи пов’язані з тим, що після комплексу проведення експертиз експерти мають дати відповідь на питання щодо подальшої експлуатації будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Спочатку загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

Загалом загинуло 48 осіб, більш як 200 постраждали.