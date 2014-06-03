У Криму з'явилися російські рублі з написами «Слава Україні! Героям Слава!»

11:12, 03 червня 2014
Політика
1 0

Де саме в Криму були отримані подібні рублі, не повідомляється  

В Крыму на российских рублях появились украинские лозунги / Крым.Реалии

В анексованому Криму з'явилися російські рублі з написами «Слава Україні! Героям Слава!».

Як повідомляє сайт Крым.Реалии, фотографії, на яких зображені такі купюри, виклали користувачі однієї із соціальних мереж. Де саме в Криму були отримані подібні рублі, не повідомляється.

Нагадаємо, в анексованому Криму відмова від гривні продавцям і покупцям дається насилу. У магазинах і супермаркетах тепер не можуть давати здачу українською рештою, а запасу російських копійок на півострові досі немає.

Читайте такожВ окупованому Криму вирішили урізати розмір мінімальної зарплати

Продавці намагаються перекласти рішення проблеми на покупців, вимагаючи від них оплату під розрахунок, або ж пропонуючи купувати товари на круглу суму. У свою чергу, покупці скандалять з продавцями, вимагаючи видати здачу російськими копійками.

Багатьом покупцям доводиться відмовлятися від частини покупок, щоб наблизити загальний підсумок їх вартості до круглої суми.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter