У Криму з'явилися російські рублі з написами «Слава Україні! Героям Слава!»

В анексованому Криму з'явилися російські рублі з написами «Слава Україні! Героям Слава!».

Як повідомляє сайт Крым.Реалии, фотографії, на яких зображені такі купюри, виклали користувачі однієї із соціальних мереж. Де саме в Криму були отримані подібні рублі, не повідомляється.

Нагадаємо, в анексованому Криму відмова від гривні продавцям і покупцям дається насилу. У магазинах і супермаркетах тепер не можуть давати здачу українською рештою, а запасу російських копійок на півострові досі немає.

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Продавці намагаються перекласти рішення проблеми на покупців, вимагаючи від них оплату під розрахунок, або ж пропонуючи купувати товари на круглу суму. У свою чергу, покупці скандалять з продавцями, вимагаючи видати здачу російськими копійками.

Багатьом покупцям доводиться відмовлятися від частини покупок, щоб наблизити загальний підсумок їх вартості до круглої суми.

