Сили АТО поставили ультиматум терористам у Красному Лимані

Українські силовики висунули бойовикам в Красному Лимані ультиматум.

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.

За його словами, у вівторок біля міста йшла бойова робота зі всіх сторін.

"Місто було взято в блокаду. Сили АТО проводять заходи по блокуванню бандитів. Їм висунули ультиматум: або вони складають зброю, або будуть знищені", - розповів він.

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Селезньов додав, що станом на 16:20 операція триває.

Крім того, він повідомив, що в районі Семенівки було розбито базу бойовиків.

"В районі Семенівки ми накрили базу сепаратистів. Був нанесений удар, їх розбили", - додав Селезньов.

Селезньов знову підкреслив, що повідомлення російських ЗМІ про те, що нібито українські силовики стріляють по дітям у районі Донецька або в Слов'янську, не відповідає дійсності.

"Українські силовики не ведуть вогонь ні по лікарнях, ні по школах, ні по дітях", - сказав Селезньов.