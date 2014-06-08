ОБСЄ послала дипломата в Київ для сприяння переговорам з Росією

Дипломат вже прибула до української столиці.

Про це повідомляється в прес-релізі на сайті організації.

У повідомленні говориться, що Буркхальтер направив дипломата за запитом президента України Петра Порошенка.

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Швейцарський президент був присутній на інавгурації Порошенка та провів з ним переговори, повідомляє РИА Новости.

"Буркхальтер привітав ініціативу українського президента Петра Порошенка почати переговори для негайного припинення насильства", - йдеться в повідомленні.