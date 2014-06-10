Міносвіти проситиме Генпрокуратуру провести системну перевірку діяльності НАУ

14:48, 10 червня 2014
Політика
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Про це на прес-конференції повідомив міністр освіти і науки.

Фото: УНИАН

Міністерство освіти і науки сьогодні направить лист до Генеральної прокуратури України з проханням провести системну перевірку діяльності Національного авіаційного університету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

Він зазначив, що минулої п'ятниці ректор Національного авіаційного університету Микола Кулик вирішив піти на лікарняний і призначив колишнього голову парламентського Комітету з питань освіти і науки Максима Луцького в.о. ректора НАУ.

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"Тому я як міністр почував себе відповідальним за те, хто знаходиться на посаді ректора цього університету... Тому я втрутився в цю ситуацію і відсторонив Максима Луцького від виконання цих обов'язків. Я призначив в.о. ректора іншого проректора, і тоді ми одержали нову інформацію з НАУ про те, що ректор не йде на лікарняний і сьогодні він хоче потрапити до мене на прийом", - сказав міністр.

Квіт вважає, що призначення Луцького на посаду в.о. ректора "має провокаційний або політичний підтекст". "Немає ніякого сенсу призначати на цю посаду людину, яка може бути задіяна у корупційних схемах попереднього міністра освіти (Дмитра Табачника), а ці корупційні схеми ми ще до кінця не розслідували і звинувачення ще не пред'явлені. Тому таку людину, на мій погляд, немає сенсу призначати. Тому я втрутився і відсторонив його", - пояснив Квіт і зазначив, що ця ситуація є досить дивною.

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"Тому ми сьогодні будемо посилати листи до ГПУ, фінінспекції та Державної інспекції навчальних закладів з метою провести у цьому університеті системну перевірку", - сказав він.

Також, за словами Квіта, триває розслідування діяльності попереднього керівництва Міністерства освіти.

Квіт повідомив, що днями буде підписано наказ про призначення ректора Львівського національного університету ім. Івана Франка.

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