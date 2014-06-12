ЄС: Асоціацію з Україною підпишуть до 27 червня

"Повідомлення в деяких ЗМІ про те, що підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (зокрема розділи про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі) може бути відкладено, є неправдою", - йдеться в повідомленні представництва на сторінці в Facebook.

Читайте такожРФ не введе санкції проти України в разі асоціацію України з ЄС - Лавров

"Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано не пізніше 27 червня цього року, на засіданні Європейської Ради, разом з угодами про асоціацію між ЄС і Грузією і Молдовою", - додали у представництві ЄС.