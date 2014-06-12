ЄС: Асоціацію з Україною підпишуть до 27 червня
00:46, 12 червня 2014Політика
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Представництво Європейського Союзу в Україні спростувало інформацію про те, що підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною може бути відкладено.
Асоціацію з Україною підпишуть до 27 червня / ZN.UA
"Повідомлення в деяких ЗМІ про те, що підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (зокрема розділи про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі) може бути відкладено, є неправдою", - йдеться в повідомленні представництва на сторінці в Facebook.
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"Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано не пізніше 27 червня цього року, на засіданні Європейської Ради, разом з угодами про асоціацію між ЄС і Грузією і Молдовою", - додали у представництві ЄС.
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