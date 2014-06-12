Біля ДонОДА вибухнув автомобіль Пушиліна - ЗМІ
23:23, 12 червня 2014Політика
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Біля будівлі ОДА вибухнуло авто самопроголошеного "міністра" терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.
Біля ДонОДА вибухнув автомобіль Пушиліна / Новости Донбасса
Про це повідомляють Новости Донбасса.
За даними департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, в результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі облдержадміністрації, який стався в четвер пізно ввечері, постраждали чотири людини.
У стані різного ступеня тяжкості, в тому числі у важкому, постраждалі доставлені в лікарні Донецька.
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