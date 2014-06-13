В результаті вибуху біля Донецької ОДА загинули 3 людини

Станом на 8.30 п'ятниці, з семи постраждали в результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі облдержадміністрації в Донецьку в четвер ввечері, троє померли в лікарні.

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, раніше терористична організація "ДНР" у своєму Twitter заявила про двох загиблих бойовиків, які померли у лікарні.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, біля будівлі ОДА в Донецьку вибухнуло авто самопроголошеного "міністра" терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.

За даними департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, в результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі облдержадміністрації, який стався в четвер пізно ввечері, постраждали 7 осіб.