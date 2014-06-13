У боях з терористами в зоні АТО загинуло 4 українських силовиків, 31 поранено – Тимчук
10:33, 13 червня 2014Політика
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У ході бойових сутичок з терористами в прикордонних з Росією районах загинуло 4 українських силовиків, поранено – 31.
REUTERS
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.Читайте такожУкраїнські силовики знищили 2 танки, 3 БТР і 2 вантажівки зі зброєю бойовиків - Тимчук
Тимчук також зазначив, що точних даних про втрати серед терористів немає.
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