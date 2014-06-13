У боях з терористами в зоні АТО загинуло 4 українських силовиків, 31 поранено – Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.Читайте такожУкраїнські силовики знищили 2 танки, 3 БТР і 2 вантажівки зі зброєю бойовиків - Тимчук

Тимчук також зазначив, що точних даних про втрати серед терористів немає.