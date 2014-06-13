У Рубіжному бойовики викрали зі штрафмайданчика 10 автомобілів, 16 мопедів і мотоцикл

У Рубіжному (Луганська область) озброєні люди викрали 10 легкових автомобілів, 16 мопедів і мотоцикл зі штрафмайданчика ДП «Інформ-ресурс», що розташований по вулиці Визволителів, 12 червня о 15.00.

Про це повідомляє ВЗГ ГУ МВС України в Луганській області, передає "ОстроВ".

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Даний факт зареєстровано в ЄРДР за статтею 289 ч. 2 КК України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження вкраденого.