Коаліція змусить Януковича відповідати за прогули Ахметова?

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку реєстрації учасників пленарних засідань)», авторами якого є народні депутати України з фракції БЮТ Святослав ОЛІЙНИК та Андрій ПОРТНОВ.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН С.ОЛІЙНИК, даним проектом постанови пропонується внести зміни до статті 26 Регламенту Верховної Ради України, яка регулює питання реєстрації учасників та ведення пленарних засідань Верховної Ради. За його словами, зокрема, передбачено, що у разі відсутності народного депутата більш як 20 днів на пленарних засіданнях Верховної Ради, керівник депутатської фракції, до складу якої входить такий народний депутат, має особисто повідомити на пленарному засіданні Верховної Ради про причини такої відсутності.

Проектом також передбачено, що у разі відсутності народного депутата більш як 20 днів на пленарних засіданнях Верховної Ради в порушення вимог статті 78 Конституції України, керівник депутатської фракції, до складу якої входить народний депутат, особисто повідомляє на пленарному засіданні Верховної Ради про наявність або відсутність особистої заяви такого народного депутата про складення ним депутатських повноважень. Відсутність такої заяви в свою чергу є підставою для розгляду питання про невиконання цим народним депутатом вимог пункту 5 частини другої статті 81 Конституції України в порядку, встановленому статтею 218 Регламенту.

С.ОЛІЙНИК зазначив, що на сьогодні досить актуальним є питання організації роботи Верховної Ради України, і, зокрема, питання присутності народних депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради України, оскільки “окремі народні депутати майже не з’являються на засіданнях Верховної Ради України, що є неповагою до виборців”. Він зазначив, що, зокрема, народний депутат Рінат АХМЕТОВ із фракції Партії регіонів взагалі “рідко з’являється в сесійній залі”. При цьому він не заперечив, такі ж депутати є у фракціях коаліції. За його словами, для коаліції не є проблемою, коли такі депутати будуть позбавлені повноважень, оскільки в “списках кандидатів від НУ-НС та БЮТ є багато бажаючих працювати в парламенті”. С.ОЛІЙНИК наголосив, що прийняття цієї постанови дозволило б або примусити працювати, або позбутися тих народних депутатів України, яким “потрібен депутатський статус”, а основне місце їх роботи в бізнесових структурах.

На запитання, наскільки реальним є прийняття такого рішення в залі, С.ОЛІЙНИК відповів, що “прогнози песимістичні”. Він зазначив, що даний проект є депутатською ініціативою і він не узгоджувався, зокрема, з головою Верховної Ради України, який висловлюється за наведення порядку щодо роботи народних депутатів та їх присутності на сесійних засіданнях.