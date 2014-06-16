Янукович намагається знайти притулок у Білорусі - журналіст

02:49, 16 червня 2014
Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович перестав довіряти Володимиру Путіну і шукає можливості знайти новий притулок у Білорусі.

Янукович перестав довіряти Володимиру Путіну

Про це на своїй сторінці Facebook пише журналіст Мустафа Найєм, посилаючись на свої джерела.

"Здається, Віктор Янукович вже перестав довіряти Володимиру Путіну. За непідтвердженими даними, сім'я Віктора Януковича шукає притулок у Білорусі", - написав він.

За словами Найєма, минулого тижня син колишнього президента Віктор Янукович-молодший проводив консультації з цього приводу під час телефонної розмови з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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"Зокрема, Янукович-молодший висловив побоювання, що його батько може стати розмінною монетою у політичному діалозі між Києвом і Москвою. Зокрема, нібито існує ймовірність, що в результаті багатосторонніх домовленостей колишнього президента видадуть офіційній владі України. У відповідь Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що він теж вважає, що колишній президент повинен повернутися в Україну, але, якщо Віктор Янукович все ж захоче переїхати до Білорусі, він готовий надати притулок йому і його родині. Що особливо цікаво, під час розмови Янукович-молодший нібито також повідомив, що у випадку позитивного розвитку ситуації Віктор Янукович може очолити нове державне утворення - Новоросію, в яку повинні увійти Луганська і Донецька області", - пише Найєм.

"Підкреслю ще раз, інформація з одного джерела, але я йому довіряю достатньо, щоб оприлюднювати подібні дані", - резюмував журналіст.

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