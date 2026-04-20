Очікують на пташенят: у відомих лелек Одарки та Грицика вже з’явилося четверте яйце

У лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський", що на Полтавщині, вже з’явилося четверте яйце. Про це повідомила дослідниця Іра Саражинська.

За її словами, пізно ввечері 19 квітня Одарка знесла четверте яйце. Йдеться, що це сталося близько 22:00 - Одарка піднялася й "показала" четверо яєць. Водночас батько майбутньої малечі - Грицик - незворушно стояв на одній нозі й не реагував на поповнення у гнізді.

"Аж о 22:27 Грицик уперше поглянув на четверте яйце, а тоді спокійно всівся, щоб продовжити насиджування кладки", - розповіла Саражинська.

Вона не виключає, що може бути й п’яте яйце.

За словами дослідниці, з 17 квітня розпочалося насиджування кладки з трьох яєць. З того часу лелеки висиджують яйця по черзі.

"Не так часто, але до появи яєць можна було побачити, як лелеки сиділи поруч. Перший раз це відбулося в той день, коли повернувся Грицик - 6 квітня. А ще сиділи разом уночі, хоча траплялося це дуже нечасто. До речі, торік було таке цікаве спостереження: коли на яйцях сидів Грицик, то Одарка не сідала біля нього, а коли насиджувала кладку Одарка, то Грицик мостився й тулився близенько біля неї", - додає Саражинська.

Цікаво, що цьогоріч поведінка Одарки зазнала змін - вона не тільки сідала біля Грицика, а й "цілувала" його та ці прояви були взаємні, каже дослідниця.

"Згадка про поцілунки - це, звісно, художній прийом, а насправді має місце алопринінг - соціальна поведінка, коли один птах чистить оперення іншому. Вважається, що така взаємодія не тільки покращує гігієну, але й зміцнює зв'язки в пташиній родині", - констатує вона.

Грицик і Одарка - що відомо

Нагадаємо, цьогоріч у Національному природному парку "Пирятинський", що на Полтавщині, сталася драма. Спочатку сформувалася пара лелек, яка оселилася у гнізді, де у минулі роки мешкали Грицик та Одарка, - у березні, до гнізда прибув самець, який побудував будував домівку на свій власний манер та нарешті дочекався своєї подруги. Коли прилетіла "дівчинка", у новеньких лелек склалися добрі стосунки та вони поводились у гнізді, як справжня пара закоханих.

Однак згодом повернулась Одарка, яка прогнала самку та залишилася з новим "коханим", але незабаром прилетів й Грицик. Через "житло" сталася справжня бійка. В результаті у гнізді залишилися його попередні власники.

