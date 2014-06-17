В Алчевську екстремісти викрали автомати, гранати й вибухові пакети з міськвідділу міліції

В Алчевську Луганської області озброєні сепаратисти викрали 24 автомати, 10 гранат і 55 вибухових пакетів із міського відділу міліції.

Як повідомила УНІАН начальник ВЗГ УМВС Тетяна Погукай, 15 червня о 18.25 група чоловіків, озброєних автоматичною зброєю, одягнених у камуфльований одяг, зірвали навісний замок на приміщенні Алчевського відділу служби охорони, проникли на перший поверх приміщення, проломили стіну й проникли в кімнату, з якої викрали частину зброї Алчевського міськвідділу міліції: 24 автомати АКС74У, патрони, ручні гранати Ф-1 - 10 штук, вибухові пакети – 55 штук.

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Даний факт зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 262 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових запасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.