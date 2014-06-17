Главу Люстраційного комітету викликали на допит

Активіст ініціативи «Воля», уповноважений Радою Майдану провести люстрацію, Єгор Соболєв отримав запрошення від старшого слідчого з особливо важливих справ київської міліції прибути до відділку для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні за фактами погрози суддям Верховного суду та захоплення будівлі Верховного суду.

Про це повідомили УНІАН в ініціативі “Воля”.

«Держава нарешті оцінила мої зусилля в очищенні судів. Старший слідчий з особливо важливих справ київської міліції Плюшкін прислав мені мейл виклик до відділку", - повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Соболєв.

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“Я так розумію, йдеться про квітневу зустріч з нами смотрящіх за судовою системою від Віктора Януковича. Тоді в них вистачило нахабства зібратися на так званий "з'їзд суддів" з метою перепризначити себе на посади. Ми їх переконали розійтися, а потім звільнили законом. Ще тодішній голова АП Сергій Пашинський пообіцяв мені кримінальну справу і порадив шукати адвоката. Що тут скажеш? Молодець, дотримав слово”, - йдеться у повідомлені активіста.

Соболєв зазначив, що не має наміру прибувати до відділку міліції для проведення слідчих дій, доки повістку йому не буде передано в установленому законом порядку.

Він також порадив слідчим зайнятися справді особливо важливими справами.