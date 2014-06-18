Степан Кубів може очолити Львівську обласну держадміністрацію

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Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко вніс в Верховну Раду проект постанови про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку.

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Раніше голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутинник заявив, що у Верховній Раді може бути порушено питання про компетенцію голови Національного банку Степана Кубіва, якщо не будуть зроблені конкретні кроки щодо стабілізації курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня Ірина Сех написала заяву на звільнення з посади голови Львівської ОДА і подала її на погодження в адміністрацію президента.