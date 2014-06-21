Троє українських офіцерів стали Героями посмертно

Президент України минулої ночі підписав указ про присвоєння посмертно звання Героїв України трьом українським офіцерам, повідомляє ТСН.

Ще 90 українських силовиків, відповідно до Указу Президента, отримають різні ордени.

Нагадаємо, що 29 травня терористи пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу потрапили в український військово-транспортний вертоліт "МІ-8". На борту було дванадцять осіб: шестеро спецназівців МВС і шестеро гвардійців.

Читайте такожПід Слов'янському терористи збили вертоліт: загинули близько 10 військових з генералом Кульчицьким

Серед них і керівник управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України, генерал-майор Сергій Кульчицький.

Між собою, бійці на передовій АТО називали його справжнім бойовим генералом.

"Ан-30" поблизу Слов'янська бойовики підбили, за непідтвердженою інформацією, з новітнього російського ПЗРК "Ива". Командиру літака вдалося забрати вогненну машину від населеного пункту.

3 червня підрозділ розвідників-десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади на околиці Слов'янська прийняв бій проти терористів. Командир 1-го батальйону Тарас Сеник, прикривав своїх бійців, поки в нього не потрапила куля снайпера.