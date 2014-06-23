Україна має всі підстави провести односторонню демаркацію кордону з РФ - Дещиця

Про це Дещиця сказав в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, впродовж кількох років сторони не могли делімітувати кордон, а потім почати демаркацію. «Але то була свідома політика і Росії, і, певною мірою, попередніх урядів України. Наприклад, була створена українсько-російська комісія з демаркації кордонів, однак вона насправді існує лише на папері», - сказав він.

Дещиця зазначив, що у лютому цього року мало відбутися засідання комісії з демаркації кордонів, але Росія його скасувала. За його словами, у російської сторони не було жодного бажання проводити демаркацію кордонів.

Читайте такожПісля анексії Криму Росія "згадала" про закони при демаркації кордону

«Але якщо у російської сторони немає такого бажання, то ми повинні зробити це зі свого боку. В тій ситуації, що ми зараз маємо, ми не можемо дозволити собі тримати це рішення на папері. На практиці ми маємо всі підстави - і юридичні, і фінансові, і організаційні, - щоб провести демаркацію зі свого боку», - сказав Дещиця.

Він зауважив, що приклади односторонньої демаркації кордону існують вже в сучасній історії, зокрема, між Росією і Естонією, де демаркація відбувалася в односторонньому порядку. «Звичайно, Росія нас буде за це критикувати, буде не погоджуватись. Здається, вони вже зробили відповідну заяву про те, що не будуть визнавати демаркацію. Але у нас є всі підстави це зробити і ми повинні це довести до кінця», - додав Дещиця.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті УНІАН.