Кучма підтвердив обіцянку терористів припинити вогонь - ЗМІ
20:27, 23 червня 2014Політика
1 0
Колишній президент України Леонід Кучма повідомив, що сторони переговорів в Донецьку змогли домовитися про припинення вогню, до ранку 27 червня.
Кучма: Ми домовилися про двостороннє припинення вогню
«Ми домовилися про двостороннє припинення вогню до 10 ранку 27 червня», - заявив Леонід Кучма на брифінгу по закінченні зустрічі.
Читайте такожРосійські ЗМІ: Терористи зобов'язуються дотримуватися перемир'я до 27 червня
У Донецьку пройшли переговори з мирного врегулювання української кризи. На зустрічі були присутні спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, надзвичайний і повноважний посол Росії на Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, Віктор Медведчук, а також представники ДНР і ЛНР, повідомляє Російська служба новин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter