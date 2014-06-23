Кучма підтвердив обіцянку терористів припинити вогонь - ЗМІ

«Ми домовилися про двостороннє припинення вогню до 10 ранку 27 червня», - заявив Леонід Кучма на брифінгу по закінченні зустрічі.

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У Донецьку пройшли переговори з мирного врегулювання української кризи. На зустрічі були присутні спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, надзвичайний і повноважний посол Росії на Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, Віктор Медведчук, а також представники ДНР і ЛНР, повідомляє Російська служба новин.