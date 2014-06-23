МЗС вітає висновки Ради ЄС і сподівається на підтримку Росією мирного плану

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві українського зовнішньополітичного відомства.

«Європейський Союз вкотре підтвердив солідарність з Україною, ухваливши низку важливих рішень. Важливо, що при цьому держави-члени ЄС врахували позицію нашої держави, висловлену міністром закордонних справ України, якого вперше в історії відносин між Україною та ЄС було запрошено до участі у подібному засіданні», - підкреслили в МЗС.

Читайте такожЄС закликає Росію застосувати "свій вплив на сепаратистів" задля мирного врегулювання

Зокрема, як зазначається в заяві, за підсумками дискусії ЄС безумовно підтримав мирний план президента Петра Порошенка, який створює основу для поступової деескалації та врегулювання ситуації на сході України.

У цьому зв’язку МЗС сподівається, що Російська Федерація зверне увагу на одностайний заклик держав-членів ЄС щодо дієвої підтримки мирного плану президента України, вжиття ефективних заходів для припинення незаконного переміщення бойовиків, зброї та обладнання на територію України, здійснення впливу на сепаратистів з метою припинення насильства, складання зброї та звільнення заручників, утримання від нарощування військової присутності біля українського кордону, а також скасування дозволу Ради Федерації Федеральних зборів РФ від 1 березня ц.р. на використання збройних сил РФ на території України.

Також, як вважають в МЗС, свідченням рішучих намірів ЄС домогтися виконання мирного плану президента України є готовність до подальшого розширення санкцій проти РФ у разі відсутності дієвих кроків Москви, спрямованих на деескалацію ситуації.

Міністерство також вдячне за послідовну позицію ЄС щодо рішучого засудження та невизнання незаконної анексії Криму. «Предметним підтвердженням цієї позиції стало прийняте за підсумками засідання рішення про заборону імпорту до ЄС товарів, вироблених у Криму, за винятком тих, чиє українське походження буде підтверджене уповноваженими органами України», - зазначається в заяві.

Крім того, безпрецедентно важливим є рішення Ради ЄС щодо започаткування Місії ЄС в Україні в рамках спільної політики безпеки і оборони, що сприятиме розбудові спроможностей України у здійсненні реформи сектору цивільної безпеки та верховенства права, наголосили в МЗС. Відомство сподівається на швидке розгортання Місії ЄС, яка доповнить відповідні зусилля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що вже діє в Україні.

Також Міністерство закордонних справ вітає рішення Ради про підтримку рекомендації Європейської комісії про перехід України до виконання заключної фази Плану дій з візової лібералізації. «Це рішення є важливим визнанням прогресу, досягнутого українською стороною останнім часом, на шляху наближення до запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС. У цьому контексті підтверджуємо відданість уряду України ефективній роботі в рамках імплементаційної фази, якість якої буде оцінена Європейською комісією вже восени ц.р», - наголошується в заяві.