Завтра Рада Безпеки ООН проведе засідання по Україні - ЗМІ

Рада Безпеки ООН проведе 24 червня зустріч, присвячену ситуації в Україні. Як повідомили в постійному представництві РФ при всесвітній організації, Рада збереться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом), повідомляє ИТАР-ТАСС.

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"Завтра о 10 ранку відбудеться зустріч по Україні", - сказали в постпредставництві. Буде вона відкритою або закритою, не уточнюється.