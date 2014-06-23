Завтра Рада Безпеки ООН проведе засідання по Україні - ЗМІ
21:34, 23 червня 2014Політика
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Радбез ООН збереться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом), формат зустрічі не уточнюється
Завтра Рада Безпеки ООН проведе зустріч по Україні / un.org
Рада Безпеки ООН проведе 24 червня зустріч, присвячену ситуації в Україні. Як повідомили в постійному представництві РФ при всесвітній організації, Рада збереться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом), повідомляє ИТАР-ТАСС.
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"Завтра о 10 ранку відбудеться зустріч по Україні", - сказали в постпредставництві. Буде вона відкритою або закритою, не уточнюється.
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