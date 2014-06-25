В СБУ підтвердили загибель 4 співробітників у збитому під Слов'янськом вертольоті

Про це повідомляється на сайті СБУ.

«Сумно та боляче на душі від тяжкої, непоправної втрати. 24 червня при виконанні службових обов’язків загинули четверо співробітників Служби безпеки України. Трагічно обірвалося життя молодих людей, гідних та надійних співробітників, вірних товаришів, справжніх патріотів України», - йдеться в повідомленні.

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«Дзвін відчаю, гіркоти й болю зворушує душу, але ця безжалісна смерть не зруйнує те добре та прекрасне, що залишилося після них – безмежну повагу і, безумовно, пам’ять – довгу та світлу», - додали в СБУ.

«Наші співробітники з честю та гідністю до кінця виконували свій військовий обов’язок – захищали Вітчизну. Світла та добра пам'ять назавжди залишиться в серцях тих, хто працював з ними, хто знав та поважав їх»,- наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня під Слов'янськом Донецької області терористи збили з ПЗРК український вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули 9 військовослужбовців, включаючи 3 членів екіпажу, які були на борту.

За даними в. о. начальника управління з роботи з особовим складом Збройних сил України Олександра Розмазніна, «на борту цього вертольота разом із нашими військовослужбовцями були офіцери СБУ, і це де-факто".