ЗМІ: В Донецьку терористи викрали двох студентів-медиків

Двоє студентів-медиків зникли у Донецьку. Цю інформацію "5-му каналу" підтвердили у медичному виші.

За словами першого проректора Бориса Івнєва, студентів затримали представники "ДНР" – начебто через те, що вони порушили комендантську годину. Наразі місцеперебування хлопців невідоме.

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Студентів схопили біля гуртожитку ввечері, 23 червня. Очевидці повідомляють у соцмережах, що хлопців повалили на землю, зв'язали і повезли в невідомому напрямку. При цьому терористи сказали: студентів забирають в армію "Донецької народної республіки" і вони будуть рити окопи на передовій.

Викрадені Михайло Савицький і Артем Суходолов вчаться в Донецькому національному медуніверситеті на останніх курсах.

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Також напередодні терористи на своєму блокпосту у районі Путилівського мосту Донецька обстріляли автомобіль, внаслідок чого загинула 34-річна мешканка Краматорська.