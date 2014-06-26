Владу закликали не впадати в ейфорію від відмови РФ вводити армію в Україну

Ключ до успіху у протистоянні з Росією лежить не в умиротворенні агресора, а у широкій підтримці українським народом курсу на тверде відстоювання національних інтересів.

Про це йдеться у коментарі організації українських дипломатів "Майдан закордонних справ" щодо скасування постанови Ради Федерації РФ стосовно використання російських військ на території України.

У організації констатували, що таке рішення Москви вочевидь обумовлено широкою мобілізацією українського суспільства та його готовністю протистояти агресору та успіхами українських сил у проведенні АТО.

Крім того, на думку дипломатів, на це рішення вплинуло зменшення підтримки сепаратистів серед населення Сходу України, формування міжнародного іміджу Росії як країни-агресора та нарощування негативних очікувань щодо перспектив розвитку економіки Росії, у тому числі на тлі несприятливих тенденцій, пов'язаних із західними санкціями.

Водночас, "Майдан закордонних справ" застеріг офіційний Київ та громадськість від надмірної ейфорії з приводу зняття близької загрози вторгнення російських військ, оскільки Кремль не відмовився від втілення так званої "доктрини Путіна", яка полягає у тому, що будь-яка країна зони впливу Кремля, яка здійснює політику, що суперечить його інтересам, має бути готова до протистояння з Росією, у тому числі збройного.

"Майдан закордонних справ" прогнозує, що Кремль буде продовжувати спроби дестабілізації ситуації на Сході та одночасно висувати до України низку вимог, зокрема щодо федерального устрою, законодавчого закріплення позаблокового статусу, фіксації переговорної суб'єктності регіональних квазі-еліт, надання російській мові статусу другої державної, роззброєння нерегулярних сил, "інклюзивності" процесу конституційної реформи, припинення "політичних репресій" тощо.

У цьому контексті, українському керівництву необхідно виходити з неприйняття жодних ультимативних вимог з російської сторони, які можна було б кваліфікувати, як пряме втручання у внутрішні справи держави або обмеження суверенітету, наголошують дипломати.

Нагадаємо, 25 червня Рада Федерації передумала використовувати російську армію в Україні.