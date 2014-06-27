В Артемівську терористи на танках намагалися захопити військову базу

В Артемівську пострілами з танка сильно пошкоджено пропускний пункт військової частини, а також будівля між верхнім і нижнім КПП, повідомляє 06274.

Сліди танка можна побачити на тротуарах. У житлових будинках знову вилетіли вікна від ударної хвилі після потужних вибухів. Пошкоджені лінії електропередач.

Як розповів сайту один зі спецназівців, постраждалих та поранених серед військових в результаті нападу немає. Танкова база знаходиться під контролем української армії.

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Нагадаємо, перші поодинокі вибухи та постріли жителі району військової частини чули близько третьої ночі. Очевидці повідомляють, що в місто увійшла важка бронетехніка та вантажні машини з озброєними нападниками.

Інтенсивний обстріл почався після п'яти ранку. Це вже п'ятий обстріл танкової бази в Артемівську за останні кілька місяців і другий із застосуванням танку.