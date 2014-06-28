ЄС до понеділка очікує припинення вогню на сході України

Про це заявив у п'ятницю голова Європейської ради Херман ван Ромпей, пише Интерфах-Захід.

"Ми очікуємо конкретних кроків до понеділка. Ми хочемо впевнитись у тому, що вогонь припинений", - сказав він прес-конференції в Брюсселі.

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При цьому глава Європейської ради зазначив, що в Брюсселі "шкодують про те, що ініціатива президента України Петра Порошенка про припинення вогню поки не призвела до завершення бойових дій на сході України, при цьому українська влада її дотримується".

Крім того, Г.ван Ромпей підкреслив, що глави країн-членів ЄС висловлює рішучу підтримку запропонованого Порошенком плану мирного врегулювання ситуації на сході України.