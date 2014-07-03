Порошенко доручив нагородити льотчика Су-24, який знищив ПЗРК бойовиків і посадив підбитий літак

Президент України Петро Порошенко доручив представити до державної нагороди льотчика Су-24.

Про це він заявив на представленні офіцерському складу Міністерства оборони новопризначеного міністра оборони Валерія Гелетея, повідомляє прес-служба глави держави.

Говорячи про боєздатність української армії, Порошенко зазначив, що під час наради з керівниками силових відомств доручив представити до державної нагороди льотчика Су-24, який зумів не лише посадити літак після влучення у нього ракети, а й знищити зенітну установку противника.

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«На таких прикладах має виховуватись український солдат, українська армія, і я не маю жодного сумніву, що з такою силою духу ми здатні перемогти будь-якого супротивника», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня на сході України терористи чотири рази стріляли з переносного зенітно-ракетного комплекса (ПЗРК) в український бомбардувальник Су-24, який після цього зміг дістатися до місця базування.