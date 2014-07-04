Порошенко розказав Байдену, що готовий повернутися до перемир'я. Але має умови

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом.

Глава держави поінформував про результаті зустрічі у Берліні міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії та окреслив своє бачення наступних кроків у руслі досягнутих домовленостей.

Порошенко наголосив, що готовий повернутися до режиму припинення вогню, як тільки буде підтвердження про його дотримання у двосторонньому форматі, а також за умов звільнення всіх заручників та встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ. Глава держави підкреслив, що готовий до початку змістовних політичних переговорів без будь-яких додаткових умов.

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Байден запевнив, що США поділяють і підтримують підхід президента України до врегулювання ситуації в цей непростий для України час і готові докласти зусиль для досягнення миру в Україні.

Порошенко подякував народу США та привітав Байдена з Днем незалежності, який Америка святкує 4 липня. «Україна сьогодні бореться за свою незалежність і знає їй ціну», - наголосив Порошенко.