У Луганській області на міні терористів підірвався тракторист
21:20, 07 липня 2014Політика
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В районі Червонопартизанська (Луганська область) на міні підірвався трактор.
В результаті вибуху загинув 30-річний тракторист. Ілюстрація
Про це повідомляє «Інформаційний Опір».
Тракторист - місцевий житель 30 років - загинув.
Терористи, які засіли в місті, намагалися довести місцевим жителям, що місцевість навколо населеного пункту заміновано «диверсійними групами Національної гвардії».
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Проте напередодні місцеві жителі спостерігали, як мінування доріг в даному районі виробляли бойовики, в яких були упізнані члени однієї з терористичних груп, які засіли в Червонопартизанську.
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