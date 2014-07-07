У Луганській області на міні терористів підірвався тракторист

Про це повідомляє «Інформаційний Опір».

Тракторист - місцевий житель 30 років - загинув.

Терористи, які засіли в місті, намагалися довести місцевим жителям, що місцевість навколо населеного пункту заміновано «диверсійними групами Національної гвардії».

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Проте напередодні місцеві жителі спостерігали, як мінування доріг в даному районі виробляли бойовики, в яких були упізнані члени однієї з терористичних груп, які засіли в Червонопартизанську.