У Луганській області на міні терористів підірвався тракторист

21:20, 07 липня 2014
Політика
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В районі Червонопартизанська (Луганська область) на міні підірвався трактор.

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Про це повідомляє «Інформаційний Опір».

Тракторист - місцевий житель 30 років - загинув.

Терористи, які засіли в місті, намагалися довести місцевим жителям, що місцевість навколо населеного пункту заміновано «диверсійними групами Національної гвардії».

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Проте напередодні місцеві жителі спостерігали, як мінування доріг в даному районі виробляли бойовики, в яких були упізнані члени однієї з терористичних груп, які засіли в Червонопартизанську.

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