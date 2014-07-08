У Донецьку терористи захопили відділення нейрохірургії однієї з лікарень

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що сьогодні, 8 липня, 30 озброєних людей захопили перший поверх нейрохірургічного корпусу медичного об'єднання. В ОДА відзначили, що це діюче відділення, в якому перебувають пацієнти, зокрема з числа членів самопроголошеної «Донецької народної республіки».

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За словами в.о. заступника голови – директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олени Петряєвої, «перебування сторонніх людей у приміщенні лікувальної установи порушує лікувально-діагностичний процес».