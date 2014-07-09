НАТО заявило про чергове стягування російських військ до кордону з Україною
18:32, 09 липня 2014Політика
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Росія продовжує концентрувати свої війська на кордоні з Україною. Про це повідомив у середу командувач силами альянсу в Європі, американський генерал Філіп Бридлав.
REUTERS
"Російська армія знову стягує війська до кордону (з Україною - ред.). Зараз там перебуває близько восьми батальйонів. Вони зможуть перетнути кордон у разі необхідності", - сказав він у Словенії.
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Генерал також повідомив, що Росія продовжує надавати підтримку бойовикам в Україні, передає Українська правда.
"Російські війська, що перебувають на кордоні, беруть участь у переданні (бойвикам - ред.) важкої військової техніки, запасних частин, озброєння і солдатів", - додав Бридлав.
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